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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.06.2022 11:09
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Esas Sözleşme 6. Maddesinin Tescili Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 45.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 23.03.2022 tarihli ve 2022-06 sayılı kararı dahilinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2023 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle yeni bir 5 yıllık süre (2022-2026) için izin alınması, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının çıkarılmış sermayemizin 5 katından fazla olmamak koşuluyla 45.000.000-TL (Kırkbeşmilyon) olarak belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi ve diğer konular ile ilgili 4. ve 8. Maddelerinin, Genel Kurul'dan yetki alınarak, değiştirilmesi ve bu çerçevede gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Söz konusu esas sözleşme madde tadilleri için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-19972 sayılı yazısı ile 08.04.2022 tarihinde uygun görüş verilmiş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili 14.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur..
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAY YAZISI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039354


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