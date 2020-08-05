***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2020 15:46
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 05.08.2020 tarihli BIAS-2 3294 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865379
BIST
17:031.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:037,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,1387
|Açılış
|: 7,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:038,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2346
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4002
En Düşük
8,1274
17:03463,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 16,12
|Açılış
|: 463,06
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.458.339
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|419.634.829
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.226.269
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.417.325
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|997.720
|% -9,99
|
|SISE
|6,29
|2.409.654.079
|% 9,39
|
|EKGYO
|2,11
|1.341.393.636
|% -0,94
|
|GARAN
|6,79
|1.266.484.979
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,85
|850.159.727
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,69
|778.111.271
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.341.393.636
|% -0,94
|
|SISE
|6,29
|2.409.654.079
|% 9,39
|
|KRDMD
|2,85
|850.159.727
|% 2,52
|
|GARAN
|6,79
|1.266.484.979
|% 0,44
|
|TSKB
|1,11
|195.510.498
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2308
|9,2771
|% 2,91
|
|Frank
|7,7419
|7,7886
|% 3,13
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|25,18
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,78
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|131,00
|
|Tam
|3.125
|3.174
|103,10
|
|Yarım
|1.517
|1.549
|52,70
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,30
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,34
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|
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