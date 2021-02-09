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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

09.02.2021 14:46



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş 'nin 09.02.2021 tarihli BIAS-2- 557 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908582


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Tam 2.780 2.851 16,39  
Yarım 1.344 1.379 7,93  
Çeyrek 674 689 3,96  
Gümüş.Ons 27,58 27,61 0,27  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 0,07  
B. Petrol 60,69 60,69 -0,01  
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