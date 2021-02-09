***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.02.2021 14:46
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 09.02.2021 tarihli BIAS-2- 557 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908582
BIST
15:391.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,68
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:397,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:398,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0584
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:39419,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,04
|Açılış
|: 419,50
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:37
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.537.783
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.900.188
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|5.115.874
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|1.535.971
|% 9,97
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|NIBAS
|30,86
|28.947.986
|% -7,33
|
|KOZAL
|143,80
|2.802.099.471
|% 6,99
|
|EKGYO
|2,61
|1.824.772.456
|% -2,97
|
|HALKB
|5,48
|620.671.149
|% 2,81
|
|ODAS
|4,20
|510.957.478
|% -2,33
|
|ALBRK
|2,22
|406.123.761
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,61
|1.824.772.456
|% -2,97
|
|ALBRK
|2,22
|406.123.761
|% -0,89
|
|ODAS
|4,20
|510.957.478
|% -2,33
|
|HALKB
|5,48
|620.671.149
|% 2,81
|
|IHLGM
|1,45
|164.035.693
|% -2,03
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0914
|7,0935
|% 0,29
|
|Euro
|8,5843
|8,5893
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,7235
|9,7722
|% 0,28
|
|Frank
|7,8896
|7,9371
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8816
|1,8910
|% 0,02
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,71
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,35
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|16,39
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,93
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,07
|
|B. Petrol
|60,69
|60,69
|-0,01
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52SRVGY
Yüzde 4.27 oranında artışla 132.00 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 034 adet işlem
-
15:51KOZAL
Yüzde 6.85 oranında artışla 143.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 985, 038 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 92 artarak (% 1.47 ) 1, 649
-
15:50XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 26, 193.00 milyon TL de
-
15:50GOLTS
Yüzde 5.49 oranında artışla 79.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 876 adet işlem