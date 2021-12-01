***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2021 14:53
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 01.12.2021 tarihli BIAS 4968 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980456
BIST
16:211.851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 41,48
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:2113,2554
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -0,4157
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:2115,0329
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -0,4936
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:21754,99
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -23,76
|Açılış
|: 754,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.371.283
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|KUTPO
|116,60
|232.948.745
|% -9,89
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|2.922.733.054
|% 2,01
|
|THYAO
|18,68
|2.745.656.771
|% 8,48
|
|SISE
|12,93
|2.182.590.431
|% 3,03
|
|ASELS
|21,96
|1.870.283.788
|% 1,01
|
|SASA
|46,32
|1.641.442.080
|% 6,73
|
|YKBNK
|3,28
|944.154.582
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,28
|596.934.289
|% 1,79
|
|TSKB
|1,50
|282.430.149
|% 1,35
|
|SISE
|12,93
|2.182.590.431
|% 3,03
|
|KRDMD
|8,82
|1.405.463.532
|% 3,16
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2269
|13,2554
|% -3,04
|
|Euro
|14,9959
|15,0329
|% -3,18
|
|Sterlin
|17,4344
|17,5218
|% -3,81
|
|Frank
|14,2024
|14,2879
|% -4,23
|
|Riyal
|3,4913
|3,5088
|% -3,88
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|12,68
|
|Altın Gr.
|767
|767
|-11,39
|
|Cumhuriyet
|5.053
|5.130
|69,00
|
|Tam
|5.045
|5.177
|88,61
|
|Yarım
|2.438
|2.504
|42,86
|
|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,43
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|72,32
|72,32
|3,09
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:31BURCE
Yüzde 7.75 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 701 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 55 artarak (% 2.70 ) 1, 995
-
16:30ARCLK
Yüzde 5.51 oranında artışla 45.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 506, 579 adet işlem
-
16:29FRIGO
Yüzde 5.72 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 753, 912 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 29, 848.00 milyon TL de