***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.08.2022 16:03
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 23.08.2022 tarihli BIAS 10837 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057788
BIST
16:443.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 57,66
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
16:4418,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
16:4418,1164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1377
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1258
En Düşük
17,9383
16:441.014,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.014,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler16:42
|FLAP
|6,82
|87.039.829
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|57.856.056
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.661.839
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|SANFM
|18,00
|21.284.033
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|ULUSE
|144,70
|24.400.672
|% -6,28
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|THYAO
|67,50
|4.073.026.944
|% -0,37
|
|AKBNK
|11,31
|3.916.778.115
|% 5,11
|
|YKBNK
|6,13
|3.887.114.897
|% 5,87
|
|SISE
|25,72
|2.594.495.727
|% 1,34
|
|ASELS
|26,10
|2.587.619.629
|% 1,16
|
|YKBNK
|6,13
|3.887.114.897
|% 5,87
|
|EKGYO
|3,94
|2.225.318.729
|% 1,55
|
|AKBNK
|11,31
|3.916.778.115
|% 5,11
|
|ALBRK
|2,24
|544.065.317
|% 7,18
|
|ISCTR
|8,18
|1.939.248.503
|% 9,65
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1214
|18,1276
|% 0,35
|
|Euro
|18,1102
|18,1169
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,3258
|21,4328
|% 0,73
|
|Frank
|18,6651
|18,7776
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8114
|4,8355
|% 0,42
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|4,17
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.808
|6.860
|-22,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,00
|
|B. Petrol
|98,43
|98,43
|1,95
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57ADESE
Yüzde 5.38 oranında artışla 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 372, 808 adet işlem
-
16:56KLNMA
Yüzde 9.41 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 244 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PGSUS, PETKM
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 59 artarak (% 1.94 ) 2, 766
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, HKTM, SNPAM, BEYAZ, TMSN, DMSAS, FLAP, COSMO, EDIP