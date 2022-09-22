***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.09.2022 14:31
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 22.09.2022 tarihli BIAS 11363 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064662
BIST
14:343.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 40,90
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.300
En Düşük
3.237
14:3418,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0653
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
14:3418,2143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1853
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
14:34986,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 986,09
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KMPUR
|49,72
|115.576.198
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.241.721
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.477.221
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|38.694.908
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|62.888.801
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|112.679.780
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|86.353.668
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|338.211.237
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.543.950
|% -9,78
|
|THYAO
|70,90
|2.312.570.733
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,09
|1.975.747.203
|% 4,87
|
|SISE
|27,54
|1.800.333.000
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,22
|1.645.510.026
|% 3,29
|
|AKBNK
|11,82
|1.475.397.653
|% 2,60
|
|EKGYO
|4,09
|1.975.747.203
|% 4,87
|
|YKBNK
|7,22
|1.645.510.026
|% 3,29
|
|ZOREN
|4,01
|778.364.200
|% 1,26
|
|ISCTR
|8,19
|1.288.720.304
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,82
|1.475.397.653
|% 2,60
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3767
|18,3928
|% 0,36
|
|Euro
|18,2106
|18,2252
|% 1,09
|
|Sterlin
|20,6913
|20,7950
|% 0,46
|
|Frank
|18,6051
|18,7172
|% -1,51
|
|Riyal
|4,8714
|4,8959
|% 0,30
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-8,14
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|-28,00
|
|Tam
|6.660
|6.738
|-58,00
|
|Yarım
|3.245
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|0,69
|
Seans Raporu
14:32
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14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EKGYO, GUBRF
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14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 39 artarak (% 1.44 ) 2, 918
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KMPUR, ULUSE, ULUFA, UNLU, CRDFA
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, PINSU, SKBNK, TSKB, KZBGY
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14:47
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