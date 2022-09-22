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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

22.09.2022 14:31
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş 'nin 22.09.2022 tarihli BIAS 11363 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064662


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Tam 6.660 6.738 -58,00  
Yarım 3.245 3.294 -26,00  
Çeyrek 1.628 1.647 -13,00  
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B. Petrol 90,52 90,52 0,69  
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