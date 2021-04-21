***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi27.09.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi09.10.2018Davanın Konusu30.06.2018 tarihli olağan genel kurul kararlarından yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 7 ile bağımsız yönetim kurulu üye seçimine ilişkin 8. ve TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 14. gündem maddelerinde alınan kararların iptali istemli dava açılmasıKarşı Taraf(lar)Zekeriye DOĞANDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018-1112 Esas NoDavanın Duruşma Tarihi21.04.2021Alınan Karar2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından olan 7. maddesinin iptaline, 8. maddesinin şartları oluşmadığından reddine ve 14. maddesinin ise iptaline karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar30.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararlarından olan Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 7. Md. ile bağımsız yönetim kurulu üye seçimine ilişkin 8. Md. İle TTK Madde 395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 14. Md. iptali talepli olarak, 27.09.2018 tarihinde İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, Şirketimiz pay sahiplerinden Zekeriye Doğan tarafından açılan davanın bugün yapılan duruşmasında 7. maddesinin iptaline, 8. maddesinin şartları oluşmadığından reddine ve 14. maddesinin ise iptaline karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğini takiben istinaf yoluna başvurulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930147BIST