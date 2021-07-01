***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 12:25
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli (bugün) 2021-09 sayılı kararı uyarınca
Yıl içinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen ........ TC kimlik numaralı Sn. Özlem Nazlı ARIKAN' nın 2 yıllığına seçilmesi ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945402
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