***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2021 17:17
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 31.08.2021 (bugün) tarihli 2021-17 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde
Şirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Şirketin yönetim organı yapılanması, Şirket'in esas sözleşmesi kapsamında gözden geçirilmiş olup
· Şirket'in Operasyon Direktörü ........... TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ'in "Yönetim Kurulu Başkanı"
· Şirketimizin idari, mali ve operasyonel işlerinden yetkili ve sorumlu Murahhas Üyesi/ Genel Müdür ............TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ ‘in "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" olarak,
Şirket'in 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görevlendirilmelerine, İş bu karar kapsamında yapılacak tescil ve ilan dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960983
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3176
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|: -0,65%
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|: 8,3280
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|Önceki Kapanış
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8,3903
En Düşük
8,2868
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En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3075
|8,3134
|% -0,70
|
|Euro
|9,8152
|9,8295
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,3917
|11,4488
|% -0,78
|
|Frank
|9,0388
|9,0933
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2088
|2,2198
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,49
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|-0,65
|
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, PETKM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 31 artarak (% 1.03 ) 1, 302
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, DAGI, BALAT, DIRIT, METUR, EDATA, ANELE, AKYHO, AKFGY, HURGZ
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