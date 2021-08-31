***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 31.08.2021 (bugün) tarihli 2021-17 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesindeŞirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Şirketin yönetim organı yapılanması, Şirket'in esas sözleşmesi kapsamında gözden geçirilmiş olup· Şirket'in Operasyon Direktörü ........... TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ'in "Yönetim Kurulu Başkanı"· Şirketimizin idari, mali ve operasyonel işlerinden yetkili ve sorumlu Murahhas Üyesi/ Genel Müdür ............TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ ‘in "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" olarak,Şirket'in 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görevlendirilmelerine, İş bu karar kapsamında yapılacak tescil ve ilan dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960983BIST