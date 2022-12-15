***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 14:43
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.12.2022 tarihli (bugün) 2022-18 sayılı almış olduğu karar çerçevesinde Şirketimiz mülkiyetine kayıtlı yatırım maksatlı taşınmazlardan, İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli Mahallesi, 142 Ada 2. Parsel üzerinde, "Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları" yapılmasının uygunluğu tespiti için ilgili mevzuat ile aranan projelerin hazırlanması işi ile ilgili Boygar Yapı Tasarım Mimarlık Ofisi ile "Ön Proje Sözleşmesi" imzalanmasına ve bu projeler ile birlikte arazinin tarımsal amaçlı soğuk hava deposu yapımına uygunluğunun tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.
Şirketimiz ile Boygar Yapı Tasarım Mimarlık Ofisi arasında Ön Proje Sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.
Paydaşlarımıza saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087502
BIST
16:005.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 36,59
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:0018,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:0019,8348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0646
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:001.065,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,08
|Açılış
|: 1.065,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EPLAS
|28,82
|36.292.879
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.699.859
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|395.581.333
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|477.582.258
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|265.279.078
|% -9,94
|
|SILVR
|18,83
|213.458.029
|% -9,90
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,10
|5.929.199.900
|% 0,80
|
|ASELS
|56,40
|5.723.982.183
|% 0,00
|
|ENKAI
|25,50
|4.710.036.132
|% 9,44
|
|ISCTR
|11,86
|4.328.595.021
|% 6,18
|
|AKBNK
|17,95
|4.258.657.904
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,82
|1.541.038.597
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,76
|4.024.093.697
|% -2,39
|
|ISCTR
|11,86
|4.328.595.021
|% 6,18
|
|VAKBN
|10,91
|2.840.905.061
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,58
|2.943.804.227
|% 4,14
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6470
|18,6509
|% 0,15
|
|Euro
|19,8124
|19,8266
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,9011
|23,0160
|% -0,76
|
|Frank
|20,0156
|20,1361
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,08
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-30,25
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,23
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.198
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12EGGUB
Yüzde 4.37 oranında artışla 97.85 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 343 adet işlem
-
16:11HALKB
Yüzde 6.79 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 655, 721 adet işlem
-
16:10KLRHO
Yüzde 5.85 oranında artışla 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 975, 126 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 90, 882.00 milyon TL de
-
16:09TDGYO
Yüzde 7.37 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 212 adet işlem