***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 15.12.2022 tarihli (bugün) 2022-18 sayılı almış olduğu karar çerçevesinde Şirketimiz mülkiyetine kayıtlı yatırım maksatlı taşınmazlardan, İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli Mahallesi, 142 Ada 2. Parsel üzerinde, "Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları" yapılmasının uygunluğu tespiti için ilgili mevzuat ile aranan projelerin hazırlanması işi ile ilgili Boygar Yapı Tasarım Mimarlık Ofisi ile "Ön Proje Sözleşmesi" imzalanmasına ve bu projeler ile birlikte arazinin tarımsal amaçlı soğuk hava deposu yapımına uygunluğunun tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.Şirketimiz ile Boygar Yapı Tasarım Mimarlık Ofisi arasında Ön Proje Sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.Paydaşlarımıza saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087502BIST