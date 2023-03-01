***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.12.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimiz mülkiyetine kayıtlı yatırım maksatlı taşınmazlardan, İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli Mahallesi, 142 Ada 2. Parsel üzerinde, Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu yapılması ile ilgili başvurumuz kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' ünce 01.03.2023 tarihinde tarafımıza tevdi edilen bildirimi ile T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 9,3512 hektar yüzölçümünün üzerine 0,9850 hektarlık kısmına, Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu için verilen mimari projeler çerçevesinde yapılabilmesine "uygun görüş" verilmiştir.İlgili mevzuat uyarınca, tesisin 2 yıl içinde ruhsata bağlanmaması durumunda, iznin geçersiz olması, tesisin tarımsal amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda ise iznin iptali ya da farklı bir amaçla kullanılmak istenmesi durumunda yeniden görüş alınması ve söz konusu izin çerçevesinde yapılacak olan tesis için ise, hazırlanan projeye uyulması, tesisin elektrik ihtiyacı için izin alınmadan GES yapılmaması gerekmektedir.Paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118426BIST