Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.07.2021 18:11



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin alınan Yönetim Kararıdır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.177.729

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 15.000.000 226,32186 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.177.729 15.000.000,000 208,97974

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKAL

Ek Açıklamalar
Şirket yönetim Kurulunun 08.07.2021 tarihli (bugün) 2021-13 sayılı kararı çerçevesinde
Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 35.000.000-TL (OtuzbeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.177.729-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 15.000.000-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların, B Grubu Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına, İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Sn. Murat TÜRKAL'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına, İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949064


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  -1,27% |  -17,60
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.373
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.817.274 % 9,98  
SILVR 5,64 36.528.844 % 9,94  
AVGYO 3,01 17.299.086 % 9,85  
DIRIT 3,50 651.069 % 9,72  
BASCM 12,35 230.369 % 9,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6867 8,6902 % 0,06  
Euro 10,3013 10,3124 % 0,60  
Sterlin 11,9304 11,9902 % -0,18  
Frank 9,4699 9,5270 % 1,35  
Riyal 2,3095 2,3210 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 -6,93  
Altın Gr. 503 503 -1,07  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,87 25,90 -0,26  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,07  
B. Petrol 73,57 73,57 0,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru