***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin alınan Yönetim KararıdırYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.177.729Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 15.000.000 226,32186 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.177.729 15.000.000,000 208,97974Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKALEk AçıklamalarŞirket yönetim Kurulunun 08.07.2021 tarihli (bugün) 2021-13 sayılı kararı çerçevesindeŞirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" ne ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 35.000.000-TL (OtuzbeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.177.729-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 15.000.000-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların, B Grubu Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına, İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Sn. Murat TÜRKAL'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına, İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949064BIST