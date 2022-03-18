Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2022 11:21
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket'in Esas Sözleşmesi Madde Tadili Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.284.470

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 Nâma
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 2.106.741 31,78677 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.177.729 2.106.741,000 29,35108

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKAL

Ek Açıklamalar
22.02.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde, Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmuş ve SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin yeni şekli, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16/03/2022 tarihinde tescil ve 10538 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ES MADDE TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011280


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:332.142
Değişim :  0,41% |  8,74
Açılış :  2.141  
Önceki Kapanış :  2.134  
En Yüksek
2.149 En Düşük
2.136
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 381,10 41.847.272 % 9,99  
EMNIS 22,90 236.328 % 9,67  
CMBTN 224,80 31.073.947 % 8,97  
CRDFA 2,12 13.022.379 % 7,07  
AKFGY 2,70 137.205.535 % 6,72  
daha fazla
13:33 Alış Satış %  
Dolar 14,7978 14,8095 % 0,73  
Euro 16,3361 16,3533 % 0,17  
Sterlin 19,3910 19,4883 % 0,73  
Frank 15,7770 15,8720 % 1,08  
Riyal 3,9329 3,9526 % 0,79  
daha fazla
13:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -10,45  
Altın Gr. 920 920 2,51  
Cumhuriyet 6.088 6.180 3,00  
Tam 6.063 6.216 5,68  
Yarım 2.930 3.007 2,75  
Çeyrek 1.470 1.503 1,38  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 -0,12  
Gümüş Gr. 12,01 12,02 0,04  
B. Petrol 108 108 1,11  
Seans Raporu 13:33
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru