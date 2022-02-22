***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.02.2022 13:21
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003418
BIST
16:272.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,34
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849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:25
|HATEK
|18,26
|6.379.524
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.536.694
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.243.364
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,66
|2.183.983
|% 8,72
|
|TCELL
|21,02
|686.700.754
|% 8,69
|
|PKENT
|467,30
|814.971
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|58.806.521
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,08
|3.248.568.630
|% -1,22
|
|KRDMD
|11,67
|1.426.098.002
|% -0,51
|
|KARSN
|4,24
|1.135.667.054
|% 6,27
|
|EREGL
|28,56
|1.074.251.472
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,00
|1.015.981.807
|% -1,23
|
|KARSN
|4,24
|1.135.667.054
|% 6,27
|
|YKBNK
|4,00
|1.015.981.807
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,26
|315.640.376
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,67
|1.426.098.002
|% -0,51
|
|ODAS
|1,35
|159.710.928
|% -0,74
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8476
|13,8560
|% 1,42
|
|Euro
|15,7126
|15,7236
|% 1,58
|
|Sterlin
|18,7162
|18,8101
|% 1,00
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|Frank
|15,0101
|15,1005
|% 1,09
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|Riyal
|3,6802
|3,6987
|% 1,36
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-0,07
|
|Altın Gr.
|846
|846
|8,50
|
|Cumhuriyet
|5.633
|5.718
|102,00
|
|Tam
|5.605
|5.747
|105,54
|
|Yarım
|2.709
|2.780
|51,05
|
|Çeyrek
|1.359
|1.390
|25,53
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,19
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,73
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