***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.05.2022 11:14
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan 18.05.2022 tarihli rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031082
BIST
11:062.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,85
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.399
En Düşük
2.385
11:0615,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0549
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9669
En Düşük
15,7603
11:0616,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0397
|Açılış
|: 16,6100
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|Önceki Kapanış
|: 16,2100
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16,8209
En Düşük
16,5955
11:06930,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,57
|Açılış
|: 930,97
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|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,05
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DNISI
|14,20
|27.641.543
|% 9,99
|
|ORCAY
|21,90
|84.460.351
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.440.611
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.319.981
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.781.831
|% 9,93
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|LKMNH
|17,56
|3.463.242
|% -4,98
|
|OYAYO
|8,38
|1.031.670
|% -4,88
|
|ANHYT
|12,11
|1.713.956
|% -4,65
|
|SMRTG
|23,82
|63.670.438
|% -4,49
|
|THYAO
|41,82
|1.456.180.773
|% -0,62
|
|SISE
|19,89
|529.180.646
|% -0,10
|
|SAHOL
|19,62
|272.078.959
|% 1,03
|
|YKBNK
|4,27
|253.935.480
|% 0,23
|
|EREGL
|31,80
|236.844.498
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,65
|192.858.153
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,16
|78.846.031
|% -0,85
|
|YKBNK
|4,27
|253.935.480
|% 0,23
|
|THYAO
|41,82
|1.456.180.773
|% -0,62
|
|AKBNK
|7,93
|210.570.626
|% 1,02
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9490
|15,9599
|% 0,36
|
|Euro
|16,7721
|16,7821
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,6968
|19,7956
|% -0,60
|
|Frank
|15,9096
|16,0055
|% -0,22
|
|Riyal
|4,2356
|4,2568
|% 0,18
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,17
|
|Altın Gr.
|931
|932
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,39
|