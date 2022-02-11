***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 550000 TRY 550000 TRY 7,66 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 8734470 TRY 6627729 TRY 92,34 - İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001024BIST