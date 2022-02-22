Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2022 13:24
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 550000 TRY 550000 TRY 7,66 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 8734470 TRY 8734470 TRY 92,34 - İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSNÜ EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003419


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:272.024
Değişim :  -0,70% |  -14,34
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  2.038  
En Yüksek
2.033 En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 18,26 6.456.946 % 10,00  
HUNER 2,20 3.537.917 % 10,00  
KRTEK 9,84 23.243.364 % 9,94  
DOKTA 31,68 2.210.078 % 8,79  
TCELL 21,00 687.833.535 % 8,58  
daha fazla
16:27 Alış Satış %  
Dolar 13,8541 13,8592 % 1,44  
Euro 15,7142 15,7271 % 1,60  
Sterlin 18,7217 18,8156 % 1,03  
Frank 15,0114 15,1019 % 1,10  
Riyal 3,6801 3,6985 % 1,36  
daha fazla
16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 -2,18  
Altın Gr. 846 846 8,98  
Cumhuriyet 5.634 5.719 103,00  
Tam 5.607 5.749 107,62  
Yarım 2.710 2.781 52,05  
Çeyrek 1.359 1.390 26,03  
Gümüş.Ons 24,16 24,18 0,23  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,20  
B. Petrol 94,50 94,50 1,51  
Seans Raporu 16:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru