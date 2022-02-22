***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2022 13:24
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 550000 TRY 550000 TRY 7,66 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 8734470 TRY 8734470 TRY 92,34 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSNÜ EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003419
BIST
16:272.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,34
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
16:2713,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1966
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
16:2715,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2483
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
16:27845,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,65
|Açılış
|: 845,90
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,36
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler16:27
|HATEK
|18,26
|6.456.946
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.537.917
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.243.364
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,68
|2.210.078
|% 8,79
|
|TCELL
|21,00
|687.833.535
|% 8,58
|
|PKENT
|467,30
|814.971
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|58.823.374
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,12
|3.257.416.663
|% -1,09
|
|KRDMD
|11,67
|1.426.690.805
|% -0,51
|
|KARSN
|4,24
|1.149.700.901
|% 6,27
|
|EREGL
|28,56
|1.076.692.229
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,00
|1.016.087.855
|% -1,23
|
|KARSN
|4,24
|1.149.700.901
|% 6,27
|
|YKBNK
|4,00
|1.016.087.855
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,26
|316.282.589
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,67
|1.426.690.805
|% -0,51
|
|ODAS
|1,35
|159.739.377
|% -0,74
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8541
|13,8592
|% 1,44
|
|Euro
|15,7142
|15,7271
|% 1,60
|
|Sterlin
|18,7217
|18,8156
|% 1,03
|
|Frank
|15,0114
|15,1019
|% 1,10
|
|Riyal
|3,6801
|3,6985
|% 1,36
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,18
|
|Altın Gr.
|846
|846
|8,98
|
|Cumhuriyet
|5.634
|5.719
|103,00
|
|Tam
|5.607
|5.749
|107,62
|
|Yarım
|2.710
|2.781
|52,05
|
|Çeyrek
|1.359
|1.390
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,20
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|1,51
|