***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSNÜ EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıİBRAHİM EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161772BIST