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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2023 13:18
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSNÜ EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161772


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 10,34 15.313.769 % 10,00  
GRSEL 19,63 31.768.162 % 9,97  
OTTO 158,10 9.362.524 % 9,94  
UZERB 279,10 2.825.532 % 9,37  
GOKNR 12,78 118.572.606 % 9,14  
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14:03 Alış Satış %  
Dolar 25,4985 25,5075 % 2,54  
Euro 27,6945 27,7552 % 1,99  
Sterlin 32,4791 32,6420 % 2,73  
Frank 28,3500 28,5208 % 2,40  
Riyal 6,8007 6,8348 % 2,84  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 3,45  
Altın Gr. 1.581 1.582 50,66  
Cumhuriyet 10.324 10.480 393,00  
Tam 10.297 10.592 434,90  
Yarım 5.003 5.208 181,00  
Çeyrek 2.509 2.604 90,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 0,08  
Gümüş Gr. 18,39 18,41 0,60  
B. Petrol 73,22 73,22 -0,92  
Seans Raporu 14:03
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