***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2023 13:18
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSNÜ EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161772
BIST
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14:055.547
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 119,11
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0525,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,6327
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0527,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,5423
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:051.579,03
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,01
|Açılış
|: 1.579,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DERIM
|10,34
|15.313.769
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.768.162
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|GOKNR
|12,78
|118.572.606
|% 9,14
|
|POLTK
|2.744,30
|52.018.866
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,08
|327.126.746
|% -9,82
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|60,05
|26.584.972
|% -9,22
|
|THYAO
|185,10
|5.275.275.226
|% 2,66
|
|AKBNK
|19,73
|3.235.672.968
|% 2,81
|
|YKBNK
|12,87
|3.092.601.635
|% 3,71
|
|ISCTR
|13,64
|2.026.243.369
|% 3,02
|
|SISE
|43,92
|1.673.502.149
|% 1,71
|
|YKBNK
|12,87
|3.092.601.635
|% 3,71
|
|AKBNK
|19,73
|3.235.672.968
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,20
|1.063.615.221
|% 4,96
|
|ISCTR
|13,64
|2.026.243.369
|% 3,02
|
|ZOREN
|2,98
|402.293.400
|% 5,67
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4985
|25,5075
|% 2,54
|
|Euro
|27,6945
|27,7552
|% 1,99
|
|Sterlin
|32,4791
|32,6420
|% 2,73
|
|Frank
|28,3500
|28,5208
|% 2,40
|
|Riyal
|6,8007
|6,8348
|% 2,84
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,45
|
|Altın Gr.
|1.581
|1.582
|50,66
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.297
|10.592
|434,90
|
|Yarım
|5.003
|5.208
|181,00
|
|Çeyrek
|2.509
|2.604
|90,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,41
|0,60
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,92
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18BRSAN
Yüzde 8.52 oranında artışla 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 013 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
-
14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem
-
14:16GRSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 390 adet işlem
-
14:15HUBVC
Yüzde 6.59 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 741, 668 adet işlem