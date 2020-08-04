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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

04.08.2020 18:56
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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2020
Karar Sayısı
2020-15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsı Denetim Şirketi A1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan, 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
Denetim Komitesi Başkanı                                               Denetim Komitesi Üyesi
Soner SAKIN                                                                           İsmail SIDAN
                             
 
Genel Müdür
Hüsnü EKİZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865076


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Altın Gr. 448 448 5,98  
Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 25,98 26,03 0,00  
Gümüş Gr. 5,79 5,80 0,04  
B. Petrol 44,33 44,33 -0,01  
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