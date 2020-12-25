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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.12.2020 13:48



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
VERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0,9474
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Zeytinyağı alım-satım ve fason üretim faaliyetlerinin devamının sağlanması.
Açıklamalar

       10.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak  Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.12.2020 tarihli, 2020-23 sayılı (bugün) alınan kararı çerçevesinde  Şirketimiz ile VERDE Yağ Besin Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. (VERDE) arasında mevcut sözleşme yenilenerek, 25.12.2020 tarihinde, bir yıl süreli " Zeytinyağı Alım-Satım ve Fason Üretim Sözleşmesi"  imzalanmıştır. 
Sözleşmede 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, EKİZ adına VERDE' nin üretim tesislerinde fason rafine üretimi ve/veya ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, pirina yağı ile zeytinyağı türevlerinin alım -satımı ile VERDE' nin teslim aldığı ham zeytinyağının ve VERDE' den teslim edilen rafine zeytinyağının piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 250 ton / ay olarak yapılması öngörülmüştür.
Şirket ile Verde arasında 10.01.2020 tarihinde imzalanan "Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" kapsamında ise 2019-2020 sezonunda ülkemizde zeytinyağı üretim noksanlığı ve bundan ötürü zeytinyağı fiyatlarında yaşanan yükseliş sonucu, Şirketimizin finans kaynakları ve piyasa şartları çerçevesinde, 10.01.2020 tarihinden bu yana toplam 42.596.453.-TL.'lik 253 ton / ay zeytinyağı alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894923


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Tam 3.016 3.094 7,21  
Yarım 1.458 1.497 3,49  
Çeyrek 731 748 1,74  
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