***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı0,9474Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/01/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiZeytinyağı alım-satım ve fason üretim faaliyetlerinin devamının sağlanması.Açıklamalar10.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.12.2020 tarihli, 2020-23 sayılı (bugün) alınan kararı çerçevesinde Şirketimiz ile VERDE Yağ Besin Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. (VERDE) arasında mevcut sözleşme yenilenerek, 25.12.2020 tarihinde, bir yıl süreli " Zeytinyağı Alım-Satım ve Fason Üretim Sözleşmesi" imzalanmıştır.Sözleşmede 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, EKİZ adına VERDE' nin üretim tesislerinde fason rafine üretimi ve/veya ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, pirina yağı ile zeytinyağı türevlerinin alım -satımı ile VERDE' nin teslim aldığı ham zeytinyağının ve VERDE' den teslim edilen rafine zeytinyağının piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 250 ton / ay olarak yapılması öngörülmüştür.Şirket ile Verde arasında 10.01.2020 tarihinde imzalanan "Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" kapsamında ise 2019-2020 sezonunda ülkemizde zeytinyağı üretim noksanlığı ve bundan ötürü zeytinyağı fiyatlarında yaşanan yükseliş sonucu, Şirketimizin finans kaynakları ve piyasa şartları çerçevesinde, 10.01.2020 tarihinden bu yana toplam 42.596.453.-TL.'lik 253 ton / ay zeytinyağı alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894923BIST