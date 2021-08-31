***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 31.08.2021 tarihli (bugün) 2021-18 sayılı almış olduğu karar çerçevesindeŞirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı gözden geçirilmiş olup,2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2 yıllığına seçilen Sn. Özlem Nazlı ARIKAN' ın· Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,· Denetim Komitesi Üyesi,· Risk Yönetimi Komite Üyesi,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Soner SAKIN 'ın· Denetim Komitesi Başkanı,· Risk Yönetimi Komite Başkanı,· Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hicran GÖKMEN'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuyouna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960988BIST