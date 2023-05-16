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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.05.2023 18:14
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli ve 2023-09 sayılı kararı çerçevesinde  
Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan "Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı"nın ise aşağıdaki gibi olmasına,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN                  Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN       Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komite Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı Hicran GÖKMEN                        Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.  
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151763


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