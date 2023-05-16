***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli ve 2023-09 sayılı kararı çerçevesindeYönetim Kurulu bünyesinde yer alan "Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı"nın ise aşağıdaki gibi olmasına,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komite ÜyesiGenel Müdür Yardımcısı Hicran GÖKMEN Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiToplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151763BIST