***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.05.2023 18:14
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli ve 2023-09 sayılı kararı çerçevesinde
Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan "Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı"nın ise aşağıdaki gibi olmasına,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komite Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı Hicran GÖKMEN Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151763
BIST
17:594.590
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7142
|19,7315
|% 0,39
|
|Euro
|21,4282
|21,4407
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,5637
|24,6868
|% 0,04
|
|Frank
|21,9314
|22,0635
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2441
|5,2704
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-20,61
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.267
|-8,12
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.444
|4.607
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.215
|2.296
|-40,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|-0,22
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,14
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Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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