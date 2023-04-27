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***EKOFA* *AKFK* *FBBNK* *QNBFL* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

27.04.2023 17:41
***EKOFA* *AKFK* *FBBNK* *QNBFL* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***EKOFA******AKFK******FBBNK******QNBFL******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, EKOFA, KLVKS, FBBNK, AKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72352 115.500.000 27.04.2023 05.07.2023 02.05.2023
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF62320 15.000.000 27.04.2023 21.06.2023 02.05.2023
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK72316 60.000.000 27.04.2023 27.07.2023 02.05.2023
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA72328 100.000.000 27.04.2023 05.07.2023 02.05.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82340 100.000.000 27.04.2023 04.08.2023 02.05.2023


İlgili Şirketler [QNBFL, EKOFA, KLVKS, FBBNK, AKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141938


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IHAAS 190,60 57.857.024 % 9,98  
ULAS 13,11 6.960.406 % 9,98  
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Tam 9.063 9.259 -43,00  
Yarım 4.423 4.527 -15,00  
Çeyrek 2.218 2.274 -14,00  
Gümüş.Ons 24,82 24,86 -0,06  
Gümüş Gr. 15,50 15,52 -0,02  
B. Petrol 77,91 77,91 0,19  
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