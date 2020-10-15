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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.10.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFEKOFE2020 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.700.000
İhraç Fiyatı 0,9788
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.10.2020
Kayıt Tarihi 14.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.700.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli 11.700.000 TL nominal değerli bononun 11.700.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881969


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RAYSG 18,26 7.916.095 % 10,00  
PENGD 6,71 153.956.009 % 10,00  
AVOD 9,90 103.858.856 % 10,00  
CEOEM 8,14 93.610.579 % 10,00  
EUYO 3,41 1.710.548 % 10,00  
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Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 23,96 23,99 -0,30  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,07  
B. Petrol 42,08 42,08 -1,24  
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