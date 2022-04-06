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***EKOFA* *QNBFF* *DYBNK* *ALNTF* *DENIZ* *SKYMD* *ULUFA* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

06.04.2022 17:58
***EKOFA* *QNBFF* *DYBNK* *ALNTF* *DENIZ* *SKYMD* *ULUFA* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***EKOFA******QNBFF******DYBNK******ALNTF******DENIZ******SKYMD******ULUFA******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA, ULUFA, ALNTF, QNBFF, DENIZ, DYBNK, SKYMD, LIDFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF62221 17.800.000 06.04.2022 17.06.2022 08.04.2022
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK62223 37.000.000 06.04.2022 16.06.2022 08.04.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK72210 25.000.000 06.04.2022 07.07.2022 08.04.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF72210 170.000.000 06.04.2022 07.07.2022 08.04.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF72249 101.630.000 06.04.2022 25.07.2022 08.04.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK92225 25.000.000 05.04.2022 09.09.2022 08.04.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK72215 100.000.000 01.04.2022 06.07.2022 08.04.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD72211 44.837.000 06.04.2022 06.07.2022 08.04.2022


İlgili Şirketler [EKOFA, ULUFA, ALNTF, QNBFF, DENIZ, DYBNK, SKYMD, LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016626


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PAGYO 11,27 3.872.694 % 9,95  
ARMDA 94,45 12.963.060 % 9,95  
ULUSE 165,70 7.544.589 % 9,95  
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Dolar 14,7402 14,7498 % 0,25  
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Riyal 3,9177 3,9374 % 0,08  
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Altın Ons 1.925 1.925 1,12  
Altın Gr. 913 913 1,76  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 0,05  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 0,06  
B. Petrol 107 107 0,02  
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