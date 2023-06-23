***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162083BIST