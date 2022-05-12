***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Mayıs 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para notunu "B-" ve uzun vadeli yerel para notunu "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur. Fitch Ratings aynı zamanda ilk kez derecelendirmeye aldığı Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu ise "b-" olarak belirlemiştir. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.Derecelendirme NotlarıNot GörünümUzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- NegatifUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B+ NegatifKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuAA(tur) DurağanFinansal Kapasite Notub- -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029808BIST