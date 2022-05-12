***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.05.2022 16:38
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Mayıs 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli yabancı para notunu "B-" ve uzun vadeli yerel para notunu "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur. Fitch Ratings aynı zamanda ilk kez derecelendirmeye aldığı Banka'nın Finansal Kapasite Notu'nu ise "b-" olarak belirlemiştir. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulur.
Derecelendirme Notları
Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B- Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B+ Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Derecelendirme Notu B -
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
AA(tur) Durağan
Finansal Kapasite Notu
b- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029808
BIST
16:492.368
En Yüksek
|Değişim
|: -3,52%
|| -86,41
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
16:4915,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0993
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:4916,0957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0383
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:49912,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,21
|Açılış
|: 912,85
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:49
|IHAAS
|23,98
|6.128.746
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.918.196
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.301.748
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|336.397.513
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|813.622
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.995.895
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.217.374
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,10
|4.084.851.896
|% -2,61
|
|SISE
|19,34
|3.075.613.103
|% -3,11
|
|KRDMD
|15,52
|2.319.006.083
|% -6,90
|
|SAHOL
|18,83
|2.012.061.825
|% -6,60
|
|EREGL
|32,10
|1.764.877.488
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,63
|1.016.477.696
|% -4,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.179.035.598
|% -3,40
|
|DOHOL
|3,57
|651.511.121
|% -2,19
|
|SISE
|19,34
|3.075.613.103
|% -3,11
|
|KRDMD
|15,52
|2.319.006.083
|% -6,90
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3947
|15,4012
|% 0,65
|
|Euro
|16,0454
|16,0957
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,7338
|18,8277
|% 0,24
|
|Frank
|15,3364
|15,4288
|% 0,01
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-15,04
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,48
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.106
|6.264
|-28,52
|
|Yarım
|2.951
|3.030
|-13,80
|
|Çeyrek
|1.480
|1.515
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,75
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04KLMSN
Yüzde -8.24 oranında düşüşle 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 409, 640 adet işlem
-
17:03OZKGY
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 986, 636 adet işlem
-
17:03OZKGY
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 986, 636 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 2, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 73 altında . İşlem hacmi 35, 616.00 milyon TL de
-
17:02VKFYO
Yüzde -8.77 oranında düşüşle 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 702 adet işlem