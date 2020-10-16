***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 08:59
***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Maslak Şubesi, Maslak Mah. Büyükdere Cd. Nurol Plaza NO:255/Z05 Kat:19 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882087
BIST
10:201.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:207,9289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:209,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0076
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:20486,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,12
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,68
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TKURU
|357,50
|27.459.714
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.010.509
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|3.865.896
|% 9,95
|
|KATMR
|10,18
|54.046.824
|% 9,94
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,72
|157.284.779
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,96
|104.583.366
|% 1,03
|
|KERVT
|7,83
|98.508.696
|% 4,12
|
|PETKM
|4,73
|87.148.621
|% 0,64
|
|SISE
|6,77
|78.178.450
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,72
|157.284.779
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,96
|104.583.366
|% 1,03
|
|ZOREN
|2,99
|74.718.149
|% 1,01
|
|IHLAS
|1,19
|29.408.585
|% 2,59
|
|PETKM
|4,73
|87.148.621
|% 0,64
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9205
|7,9250
|% -0,09
|
|Euro
|9,2790
|9,2849
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,2102
|10,2614
|% -0,07
|
|Frank
|8,6308
|8,6828
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1083
|2,1189
|% -0,12
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,76
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,38
|