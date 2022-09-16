***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2022 12:21
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063538
BIST
12:103.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 10,15
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.375
En Düşük
3.318
12:1018,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
12:1018,2503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0148
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
12:10976,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,02
|Açılış
|: 976,92
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler12:10
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|EMNIS
|56,85
|110.858
|% 9,96
|
|FRIGO
|5,65
|64.049.836
|% 9,92
|
|BRMEN
|3,33
|57.213
|% 9,90
|
|MERKO
|5,92
|25.438.774
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|12.522.586
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|65.554.469
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|241.673
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|30.833.670
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|5.626.144
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|2.557.577.562
|% -4,62
|
|ISCTR
|9,01
|2.520.244.513
|% -1,64
|
|GARAN
|22,22
|2.435.062.481
|% -7,26
|
|YKBNK
|7,18
|2.354.485.411
|% 1,41
|
|HALKB
|9,98
|1.682.922.133
|% -9,60
|
|YKBNK
|7,18
|2.354.485.411
|% 1,41
|
|ISCTR
|9,01
|2.520.244.513
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,21
|1.100.023.404
|% 5,78
|
|AKBNK
|12,19
|2.557.577.562
|% -4,62
|
|HALKB
|9,98
|1.682.922.133
|% -9,60
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2671
|18,2798
|% 0,08
|
|Euro
|18,2402
|18,2503
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7376
|20,8416
|% -0,73
|
|Frank
|18,8826
|18,9964
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8497
|4,8740
|% 0,01
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-2,00
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.623
|6.689
|-23,00
|
|Yarım
|3.227
|3.270
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,93
|90,93
|0,07
|
Seans Raporu
12:10
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12:24HLGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 012, 539 adet işlem
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12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 11 artarak (% 0.47 ) 3, 669
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12:23XU100
Endeks 3, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 26, 407.00 milyon TL de
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12:23TKNSA
Yüzde 4.12 oranında artışla 12.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 598, 729 adet işlem
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12:22SEYKM
Yüzde 5.72 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 704 adet işlem