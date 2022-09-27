***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:25
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065411
BIST
11:173.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:1718,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:1717,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1074
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:17970,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,88
|Açılış
|: 970,88
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|92.235.890
|% 9,95
|
|KONTR
|57,70
|232.781.136
|% 9,18
|
|BAGFS
|26,24
|101.191.969
|% 8,97
|
|GRNYO
|4,96
|6.905.718
|% 7,36
|
|ISGYO
|8,19
|5.981.288
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|776.131
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.251.165
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,07
|516.062.486
|% -9,21
|
|ZOREN
|3,98
|489.747.030
|% -6,35
|
|TSKB
|2,46
|1.373.673.891
|% -6,11
|
|SASA
|67,90
|1.256.571.726
|% 2,34
|
|THYAO
|69,95
|951.337.575
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,15
|837.637.932
|% 3,17
|
|GARAN
|19,34
|694.907.185
|% 0,36
|
|TSKB
|2,46
|1.373.673.891
|% -6,11
|
|SKBNK
|2,07
|516.062.486
|% -9,21
|
|EKGYO
|4,01
|567.566.537
|% 2,04
|
|ZOREN
|3,98
|489.747.030
|% -6,35
|
|YKBNK
|7,15
|837.637.932
|% 3,17
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4709
|18,4841
|% 0,05
|
|Euro
|17,8167
|17,8394
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,8914
|19,9911
|% 1,16
|
|Frank
|18,5815
|18,6934
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8970
|4,9216
|% 0,09
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|15,20
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.603
|6.689
|10,00
|
|Yarım
|3.212
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,16
|
|B. Petrol
|83,90
|83,90
|1,04
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
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11:31KMPUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 628, 920 adet işlem
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11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 09 artarak (% 0.82 ) 3, 562
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11:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, SASA, THYAO
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11:30XU100
Endeks 3, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 16, 485.00 milyon TL de
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11:29IZMDC
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 902, 712 adet işlem