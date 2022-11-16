***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:18
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080327
BIST
15:164.689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 31,91
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:1618,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:1619,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1281
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:161.066,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.066,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:14
|ALBRK
|3,08
|222.231.001
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|29.205.413
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|108.810.443
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|83.612.096
|% 9,99
|
|KLMSN
|18,75
|93.508.016
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.316.224
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.652.622
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.815.859
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,43
|6.212.618.178
|% 5,93
|
|THYAO
|105,40
|6.152.995.613
|% -3,30
|
|ISCTR
|10,27
|5.220.542.115
|% 5,55
|
|AKBNK
|17,16
|4.683.805.222
|% 5,99
|
|EREGL
|37,46
|4.268.967.962
|% -0,37
|
|YKBNK
|11,43
|6.212.618.178
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,27
|5.220.542.115
|% 5,55
|
|SKBNK
|2,42
|1.125.703.638
|% 3,42
|
|TSKB
|3,41
|1.403.449.810
|% 4,60
|
|EKGYO
|5,64
|2.253.822.325
|% 1,44
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6110
|18,6197
|% 0,10
|
|Euro
|19,3912
|19,3979
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,0731
|22,1838
|% 0,34
|
|Frank
|19,7261
|19,8449
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% 0,06
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,18
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.080
|7.191
|-4,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,21
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|0,09
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 028, 850 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 028, 850 adet işlem
-
15:28CEMAS
Yüzde 4.63 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 681, 338 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TOASO, SASA
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 27 artarak (% 1.20 ) 4, 150