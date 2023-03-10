***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 10:02
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122635
BIST
11:515.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -25,78
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5118,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5120,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0375
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:511.120,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.120,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.102.802
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|144.179.688
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|300.654.371
|% 9,28
|
|IHYAY
|1,17
|55.877.374
|% 8,33
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,84
|47.424.427
|% -9,23
|
|DOBUR
|48,54
|9.108.508
|% -5,20
|
|TERA
|26,88
|33.925.170
|% -4,75
|
|EKIZ
|17,01
|71.476
|% -3,95
|
|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,40
|2.210.033.831
|% -1,02
|
|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
|
|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
|
|ASTOR
|50,00
|1.309.641.744
|% 2,04
|
|ADESE
|1,66
|228.866.507
|% 5,06
|
|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
|
|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.144.604.349
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9633
|18,9701
|% 0,09
|
|Euro
|20,0951
|20,1080
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5969
|22,7102
|% 0,29
|
|Frank
|20,2936
|20,4159
|% 0,38
|
|Riyal
|5,0374
|5,0626
|% 0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|3,73
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.591
|7.643
|13,00
|
|Yarım
|3.709
|3.740
|6,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.870
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,04
|
|B. Petrol
|81,02
|81,02
|-0,57
|