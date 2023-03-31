***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 16:53
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ELITE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130353
BIST
17:354.844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -52,16
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3519,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3520,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0613
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:351.220,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.220,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:35
|EKSUN
|86,50
|44.137.577
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|668.560.596
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|52,80
|2.593.493.833
|% -1,49
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,46
|2.430.492.611
|% 2,48
|
|TUPRS
|530,50
|2.307.930.757
|% -1,58
|
|ISCTR
|13,24
|2.019.469.916
|% -2,07
|
|SKBNK
|2,55
|827.659.916
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,89
|446.500.453
|% 2,85
|
|ISCTR
|13,24
|2.019.469.916
|% -2,07
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|728.515.428
|% -2,19
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1789
|19,1887
|% 0,11
|
|Euro
|20,8675
|20,8771
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,6688
|23,7875
|% -0,04
|
|Frank
|20,9459
|21,0720
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0957
|5,1212
|% 0,08
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.232
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,04
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,62
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50BRKSN
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 339 adet işlem
-
17:49KIMMR
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 720 adet işlem
-
17:48RYGYO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 668, 994 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 86 kaybederek (% -1.06 ) 5, 330
-
17:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, AKFYE, KOZAL