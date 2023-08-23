***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 17:43
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188737
BIST
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17:257.596
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -6,57
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2525,8006
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -1,3887
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2528,1072
En Yüksek
|Değişim
|: -4,81%
|| -1,4191
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:251.588,05
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -86,18
|Açılış
|: 1.588,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:25
|GARAN
|54,45
|6.862.148.218
|% 10,00
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|ANSGR
|39,04
|337.578.735
|% 9,97
|
|PARSN
|109,70
|97.493.631
|% 9,97
|
|AKBNK
|30,36
|11.343.491.762
|% 9,76
|
|ADEL
|677,90
|347.541.069
|% -10,00
|
|EGPRO
|148,00
|433.945.400
|% -9,98
|
|EPLAS
|67,85
|320.341.747
|% -9,95
|
|MAALT
|865,10
|63.428.505
|% -9,28
|
|DOBUR
|62,40
|47.933.391
|% -8,91
|
|ISCTR
|18,16
|13.503.110.618
|% 8,16
|
|THYAO
|234,00
|12.589.868.360
|% -2,38
|
|AKBNK
|30,36
|11.343.491.762
|% 9,76
|
|TUPRS
|129,20
|8.276.588.767
|% -0,23
|
|KCHOL
|140,40
|7.974.241.685
|% 2,48
|
|YKBNK
|16,87
|14.435.449.373
|% 9,55
|
|ISCTR
|18,16
|13.503.110.618
|% 8,16
|
|EKGYO
|8,51
|5.134.604.513
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,13
|2.172.329.818
|% 5,09
|
|AKBNK
|30,36
|11.343.491.762
|% 9,76
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7213
|25,8006
|% -5,11
|
|Euro
|27,9066
|28,1072
|% -4,81
|
|Sterlin
|32,4370
|32,5996
|% -5,92
|
|Frank
|29,0697
|29,2448
|% -5,74
|
|Riyal
|6,8387
|6,8730
|% -5,34
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40ATAKP
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 83.35 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 803, 562 adet işlem
-
17:39KZBGY
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 213, 425 adet işlem
-
17:38KORDS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 953 adet işlem
-
17:37CVKMD
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 916 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135