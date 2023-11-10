***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2023 10:18
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ELITE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216830
BIST
'
12:087.804
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -37,58
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:0828,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0899
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:0830,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0635
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:081.794,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.794,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BYDNR
|35,06
|54.097.348
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|249.679.384
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.964.984
|% 9,97
|
|BANVT
|133,60
|55.226.078
|% 9,96
|
|PKENT
|244,00
|176.920.779
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|GEREL
|27,58
|83.288.279
|% -7,08
|
|THYAO
|229,70
|2.686.202.035
|% -0,22
|
|REEDR
|26,38
|2.333.110.143
|% 8,03
|
|TUPRS
|151,00
|1.498.165.140
|% 0,27
|
|DOAS
|292,00
|1.178.429.086
|% 2,37
|
|EREGL
|37,98
|1.119.384.489
|% 1,23
|
|EKGYO
|6,92
|635.654.693
|% 1,32
|
|REEDR
|26,38
|2.333.110.143
|% 8,03
|
|IHLAS
|1,21
|87.404.885
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|289.729.184
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|1.001.262.143
|% 0,30
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5466
|28,5538
|% 0,32
|
|Euro
|30,4953
|30,5155
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,7919
|34,9664
|% 0,34
|
|Frank
|31,5003
|31,6901
|% 0,40
|
|Riyal
|7,5891
|7,6271
|% 0,31
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|855,72
|857,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,56
|959,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,54
|1.954,79
|% 0,66
|