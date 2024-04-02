***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 14:10
***ELITE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ELITE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265615
BIST
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16:579.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -63,14
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.094
En Yüksek
9.266
16:5732,0960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0825
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5734,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0580
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
16:572.333,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,32
|Açılış
|: 2.333,73
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|TDGYO
|12,10
|65.398.153
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,51
|308.114.209
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|118.473.127
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.318.023
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|402.643.016
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.437.523
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.172.710
|% -9,96
|
|THYAO
|301,00
|8.330.482.892
|% -0,91
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|SAHOL
|86,00
|3.787.676.355
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|ZOREN
|6,00
|1.970.386.808
|% -2,12
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|EKGYO
|9,09
|1.140.309.687
|% -1,73
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0737
|32,0939
|% -0,26
|
|Euro
|34,5588
|34,6015
|% -0,21
|
|Sterlin
|40,4939
|40,6968
|% 0,29
|
|Frank
|35,5876
|35,7660
|% 0,04
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,53
|25,57
|% 0,66
|
|Platin
|924,13
|926,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,81
|1.008,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,34
|88,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.268,04
|2.268,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:11ISDMR
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