***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2023 21:11
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
14.04.2023 tarih 2023/008 sayılı yönetim kurulu kararının iptali ile,
Yönetim Kurulumuzun 09.05.2023 tarihli toplantısında,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı 12 aylık ve 6 aylık finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili teklifin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına karar verilmiştir. Bağımsız denetçi seçimi şirketimizin olağan genel kurul toplantısında yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149286
BIST
18:004.536
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|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
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En Düşük
4.513
18:0019,5202
En Yüksek
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|: 0,09%
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|Açılış
|: 20,5950
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,4689
18:0021,3933
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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21,4771
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
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1.279,06
En Düşük
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|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
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|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
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|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5159
|19,5202
|% 0,09
|
|Euro
|21,3875
|21,3933
|% -0,30
|
|Sterlin
|24,5622
|24,6854
|% 0,11
|
|Frank
|21,8427
|21,9743
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1892
|5,2152
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.034
|2.035
|13,54
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|9,21
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.570
|4.656
|40,00
|
|Çeyrek
|2.278
|2.321
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|0,04
|
|B. Petrol
|77,36
|77,36
|0,35
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM