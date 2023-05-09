***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET AYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 09.05.2023 tarih 2023/012 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası ilişikte yer almaktadır.Ayrıca kurumsal internet sitemiz www.elitenaturel.com adresinde kamuya açıklanması yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149288BIST