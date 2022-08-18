***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat280.517.935 107.594.833 140.394.049 64.175.949Satışların Maliyeti-88.520.907 -41.632.719 -49.576.324 -30.314.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)191.997.028 65.962.114 90.817.725 33.861.349BRÜT KAR (ZARAR)191.997.028 65.962.114 90.817.725 33.861.349Genel Yönetim Giderleri-6.806.573 -3.721.170 -3.727.619 -1.692.478Pazarlama Giderleri-94.822.486 -25.212.561 -51.234.521 -18.391.590Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.894.158 -1.156.100 -1.894.158 -560.527Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler45.265.312 18.080.490 22.670.364 11.395.131Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-55.647.684 -16.617.395 -27.234.717 -14.764.328ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.091.439 37.335.378 29.397.074 9.847.557Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -3.457.033 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.091.439 33.878.345 29.397.074 9.847.557Finansman Gelirleri12.660.815 10.797.626 5.317.782 4.219.173Finansman Giderleri-23.038.027 -30.344.243 -6.024.412 -8.549.841SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.714.227 14.331.728 28.690.444 5.516.889Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.916.317 -3.581.562 -5.398.373 -1.500.689Dönem Vergi (Gideri) Geliri-14.213.661 -3.683.083 -5.637.818 -1.527.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri297.344 101.521 239.445 26.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200DÖNEM KARI (ZARARI)53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.734.567 -22.237.448Dönem Karı (Zararı)53.797.910 38.029.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.209.338 6.142.224Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.703.443 3.572.672Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.810.027 -763.400Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22.477.490 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 3.296.823Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.781.622 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 36.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.227.319 -66.408.944Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.160.390 -191.937.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.341.019 26.415.907Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.117.073 -2.699.036Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.511.144 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.825.793 97.202.461Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.561.518 609.424Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22.031.162 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 4.000.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları104.234.567 -22.237.448Ödenen Temettüler-40.500.000 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-558.124 -3.485.171Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-558.124 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.453.709Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.453.709Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -31.462FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-138.717.451 69.920.263Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 61.200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 83.205.329Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-140.119.104 -99.913.221Ödenen Faiz-1.060.965 -2.025.235Alınan Faiz2.462.618 7.173.758Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -10.849.218Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 31.128.850YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.541.008 44.197.644NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.541.008 44.197.644DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.129.329 49.931.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.588.321 94.129.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18.588.321 94.129.329Finansal Yatırımlar0 31.463Ticari Alacaklar206.360.176 177.199.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar152.631.322 140.231.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar53.728.854 36.968.252Diğer Alacaklar5.331.130 6.672.149İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar737.830 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.593.300 6.672.149Stoklar75.711.105 78.888.178Peşin Ödenmiş Giderler10.398.275 4.887.131Diğer Dönen Varlıklar13.538.820 8.481.836ARA TOPLAM329.927.827 370.289.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR329.927.827 370.289.872DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar66.116.619 63.702.399Maddi Olmayan Duran Varlıklar300.996 78.884Peşin Ödenmiş Giderler565.093 473.722Ertelenmiş Vergi Varlığı1.308.428 132.191TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.291.136 64.387.196TOPLAM VARLIKLAR398.218.963 434.677.068KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.118.334 111.735.833Ticari Borçlar73.219.412 53.393.619İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.219.412 53.393.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.843.315 1.529.106Diğer Borçlar2.602.277 40.759İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.500.000 40.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar102.277 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.297.253 1.266.091Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.213.661 10.835.686Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler489.601 813.162ARA TOPLAM125.783.853 179.614.256TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.783.853 179.614.256UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.506.292 17.117.876Uzun Vadeli Karşılıklar6.125.952 1.011.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.125.952 1.011.876Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü454.948 454.948Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler103.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.087.192 18.688.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER152.871.045 198.302.572ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.347.918 236.374.496Ödenmiş Sermaye54.000.000 54.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.341 24.341Paylara İlişkin Primler (İskontolar)61.200.000 61.200.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-258.124 50.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.581.023 35.597.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.581.023 35.597.387Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33.391.677 30.929.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.810.654 4.668.179Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.437.480 3.782.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.565.288 43.691.296Net Dönem Karı veya Zararı53.797.910 38.029.272TOPLAM ÖZKAYNAKLAR245.347.918 236.374.496TOPLAM KAYNAKLAR398.218.963 434.677.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 24.341 0 50.000 35.077.611 2.413.421 16.107.792 28.952.283 132.625.488 0 132.625.488Transferler1.368.779 27.583.504 -28.952.283 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)519.776 38.029.272 38.549.048 0 38.549.048Dönem Karı (Zararı)0 38.029.272 38.029.272 0 38.029.272Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)519.776 0 519.776 0 519.776Sermaye Arttırımı4.000.000 4.000.000 0 4.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)61.200.000 61.200.000 0 61.200.000Dönem Sonu Bakiyeler54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496Transferler5.655.280 32.373.992 -38.029.272 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.016.364 53.797.910 49.781.546 49.781.546Dönem Karı (Zararı)0 53.797.910 53.797.910 0 53.797.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.016.364 0 -4.016.364 0 -4.016.364Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-308.124 -308.124 0 -308.124Kar Payları-40.500.000 -40.500.000 0 -40.500.000Dönem Sonu Bakiyeler54.000.000 24.341 61.200.000 -258.124 31.581.023 9.437.480 35.565.288 53.797.910 245.347.918 0 245.347.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31.581.023 35.739.763 32.299.903 35.304.327Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.234.641 31.436.799 30.234.641 31.436.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.421.852 912.470 -1.910.637 441.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.768.234 3.390.494 3.975.899 3.426.093Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.768.234 3.390.494 3.975.899 3.426.093Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.581.023 35.739.763 32.299.903 35.304.327TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.378.933 46.489.929 55.591.974 39.320.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları85.378.933 46.489.929 55.591.974 39.320.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056920BIST