***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:10
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
280.517.935 107.594.833 140.394.049 64.175.949
Satışların Maliyeti
-88.520.907 -41.632.719 -49.576.324 -30.314.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.997.028 65.962.114 90.817.725 33.861.349
BRÜT KAR (ZARAR)
191.997.028 65.962.114 90.817.725 33.861.349
Genel Yönetim Giderleri
-6.806.573 -3.721.170 -3.727.619 -1.692.478
Pazarlama Giderleri
-94.822.486 -25.212.561 -51.234.521 -18.391.590
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.894.158 -1.156.100 -1.894.158 -560.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
45.265.312 18.080.490 22.670.364 11.395.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-55.647.684 -16.617.395 -27.234.717 -14.764.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.091.439 37.335.378 29.397.074 9.847.557
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.457.033 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.091.439 33.878.345 29.397.074 9.847.557
Finansman Gelirleri
12.660.815 10.797.626 5.317.782 4.219.173
Finansman Giderleri
-23.038.027 -30.344.243 -6.024.412 -8.549.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.714.227 14.331.728 28.690.444 5.516.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.916.317 -3.581.562 -5.398.373 -1.500.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.213.661 -3.683.083 -5.637.818 -1.527.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
297.344 101.521 239.445 26.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.734.567 -22.237.448
Dönem Karı (Zararı)
53.797.910 38.029.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.209.338 6.142.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.703.443 3.572.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.810.027 -763.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.477.490 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 3.296.823
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.781.622 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 36.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.227.319 -66.408.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.160.390 -191.937.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.341.019 26.415.907
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.117.073 -2.699.036
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.511.144 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.825.793 97.202.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.561.518 609.424
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.031.162 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.000.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.234.567 -22.237.448
Ödenen Temettüler
-40.500.000 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-558.124 -3.485.171
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-558.124 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.453.709
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.453.709
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -31.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.717.451 69.920.263
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 61.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 83.205.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-140.119.104 -99.913.221
Ödenen Faiz
-1.060.965 -2.025.235
Alınan Faiz
2.462.618 7.173.758
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -10.849.218
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 31.128.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.541.008 44.197.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.541.008 44.197.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.129.329 49.931.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.588.321 94.129.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18.588.321 94.129.329
Finansal Yatırımlar
0 31.463
Ticari Alacaklar
206.360.176 177.199.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
152.631.322 140.231.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.728.854 36.968.252
Diğer Alacaklar
5.331.130 6.672.149
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
737.830 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.593.300 6.672.149
Stoklar
75.711.105 78.888.178
Peşin Ödenmiş Giderler
10.398.275 4.887.131
Diğer Dönen Varlıklar
13.538.820 8.481.836
ARA TOPLAM
329.927.827 370.289.872
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.927.827 370.289.872
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
66.116.619 63.702.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
300.996 78.884
Peşin Ödenmiş Giderler
565.093 473.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.308.428 132.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.291.136 64.387.196
TOPLAM VARLIKLAR
398.218.963 434.677.068
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.118.334 111.735.833
Ticari Borçlar
73.219.412 53.393.619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.219.412 53.393.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.843.315 1.529.106
Diğer Borçlar
2.602.277 40.759
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.500.000 40.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
102.277 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.297.253 1.266.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.213.661 10.835.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
489.601 813.162
ARA TOPLAM
125.783.853 179.614.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.783.853 179.614.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.506.292 17.117.876
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.125.952 1.011.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.125.952 1.011.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
454.948 454.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
103.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.087.192 18.688.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.871.045 198.302.572
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.347.918 236.374.496
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.341 24.341
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
61.200.000 61.200.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-258.124 50.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.581.023 35.597.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.581.023 35.597.387
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33.391.677 30.929.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.810.654 4.668.179
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.437.480 3.782.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.565.288 43.691.296
Net Dönem Karı veya Zararı
53.797.910 38.029.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.347.918 236.374.496
TOPLAM KAYNAKLAR
398.218.963 434.677.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 24.341 0 50.000 35.077.611 2.413.421 16.107.792 28.952.283 132.625.488 0 132.625.488
Transferler
1.368.779 27.583.504 -28.952.283 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
519.776 38.029.272 38.549.048 0 38.549.048
Dönem Karı (Zararı)
0 38.029.272 38.029.272 0 38.029.272
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
519.776 0 519.776 0 519.776
Sermaye Arttırımı
4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
61.200.000 61.200.000 0 61.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 24.341 61.200.000 50.000 35.597.387 3.782.200 43.691.296 38.029.272 236.374.496 0 236.374.496
Transferler
5.655.280 32.373.992 -38.029.272 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.016.364 53.797.910 49.781.546 49.781.546
Dönem Karı (Zararı)
0 53.797.910 53.797.910 0 53.797.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.016.364 0 -4.016.364 0 -4.016.364
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-308.124 -308.124 0 -308.124
Kar Payları
-40.500.000 -40.500.000 0 -40.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 24.341 61.200.000 -258.124 31.581.023 9.437.480 35.565.288 53.797.910 245.347.918 0 245.347.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.797.910 10.750.166 23.292.071 4.016.200
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.581.023 35.739.763 32.299.903 35.304.327
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.234.641 31.436.799 30.234.641 31.436.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.421.852 912.470 -1.910.637 441.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.768.234 3.390.494 3.975.899 3.426.093
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.768.234 3.390.494 3.975.899 3.426.093
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.581.023 35.739.763 32.299.903 35.304.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.378.933 46.489.929 55.591.974 39.320.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.378.933 46.489.929 55.591.974 39.320.527
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056920
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