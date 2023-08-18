***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteUlus Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023Açıklamalar2023 yılı ikinci dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş ekteki gelir tablomuz Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Ulus Vergi dairesine sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186886BIST