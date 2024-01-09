***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
09.01.2024 09:18
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Meyve Kurutma Tesisi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
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Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.01.2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Toplam Alım Bedeli
21.000.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
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Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
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Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
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Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Alım Koşulları
TAKSİTLİ
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2024
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
YENİ ÜRÜN GAMI / OLUMLU
Karşı Taraf
4U Seracılık Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
TİCARİ
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
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Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
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Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirketimiz ürün gamını genişletmek ve mevcut tedarik ve dağıtım ağımız üzerinden daha fazla ürünü tüketicilerle buluşturmak amacıyla, Ankara Polatlı'da bulunan ve halen meyve işleme kapasitemizi %50 oranında artıracak yatırımın yapıldığı tesislerimizin içerisine kurulmak üzere, kuru meyve ve sebze üretme amaçlı makine ve ekipmanın satın alınması için, 4U Seracılık Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. 4U Tarım'a ait tesislerde yer alan ve meyve-sebze kurutma amaçlı kullanılan tüm ekipman varlık devri yoluyla toplam 21 milyon TL (KDV hariç) karşılığında satın alınacak, satın alma işleminin 13,5 milyon TL'lik kısmı için, yatırımı teşvik belgesi kapsamında KDV muafiyetinden faydalanılacaktır. Satın alma bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiştir.
Tesis kurulum işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanarak üretime başlanması planlanmaktadır. Kurulacak tesisin yaş sebze ve meyve işleme kapasitesi 2300 ton /yıl olup, yılda yaklaşık 220 ton kuru sebze ve meyve üretimi yapılabilecektir. Böylece yeni tesisimizde, Air Dried ürünler de Elite Naturel kalitesi ile piyasaya sunulmuş olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235285
BIST