***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMeyve Kurutma TesisiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.01.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARToplam Alım Bedeli21.000.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Alım KoşullarıTAKSİTLİİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYENİ ÜRÜN GAMI / OLUMLUKarşı Taraf4U Seracılık Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTİCARİVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz ürün gamını genişletmek ve mevcut tedarik ve dağıtım ağımız üzerinden daha fazla ürünü tüketicilerle buluşturmak amacıyla, Ankara Polatlı'da bulunan ve halen meyve işleme kapasitemizi %50 oranında artıracak yatırımın yapıldığı tesislerimizin içerisine kurulmak üzere, kuru meyve ve sebze üretme amaçlı makine ve ekipmanın satın alınması için, 4U Seracılık Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. 4U Tarım'a ait tesislerde yer alan ve meyve-sebze kurutma amaçlı kullanılan tüm ekipman varlık devri yoluyla toplam 21 milyon TL (KDV hariç) karşılığında satın alınacak, satın alma işleminin 13,5 milyon TL'lik kısmı için, yatırımı teşvik belgesi kapsamında KDV muafiyetinden faydalanılacaktır. Satın alma bedeli pazarlık usulüyle belirlenmiştir.Tesis kurulum işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanarak üretime başlanması planlanmaktadır. Kurulacak tesisin yaş sebze ve meyve işleme kapasitesi 2300 ton /yıl olup, yılda yaklaşık 220 ton kuru sebze ve meyve üretimi yapılabilecektir. Böylece yeni tesisimizde, Air Dried ürünler de Elite Naturel kalitesi ile piyasaya sunulmuş olacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235285BIST