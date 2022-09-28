***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.09.2022 15:39
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11491 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065673
BIST
17:123.215
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -50,98
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:1218,5243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:1217,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1530
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:12983,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 17,13
|Açılış
|: 983,04
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KUYAS
|8,80
|81.540.515
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.941.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.578.851
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.110.403
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.598.717
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.798
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.719.282
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|63.082.477
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|THYAO
|69,45
|2.567.577.007
|% -2,18
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|SASA
|68,35
|2.113.665.546
|% -0,94
|
|GARAN
|19,84
|2.104.573.864
|% 1,12
|
|AKBNK
|11,64
|2.001.080.858
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,92
|1.418.186.254
|% -1,51
|
|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|661.119.236
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|465.437.469
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,79
|1.494.997.908
|% -0,64
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5144
|18,5243
|% 0,41
|
|Euro
|17,8188
|17,8429
|% 0,86
|
|Sterlin
|19,7137
|19,8126
|% -0,09
|
|Frank
|18,7205
|18,8332
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9018
|4,9264
|% 0,31
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|22,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.661
|6.742
|66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,18
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,60
|