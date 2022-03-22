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***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2022 09:47
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 16.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL den 54.000.000 TL ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi nin Şirketin Sermayesi ve Payların Türü başlıklı 6. maddesinin tadili tamamlanmış olup 22.03.2022 tarih ve 10542  sayısılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ninde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011898


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ISDMR 29,20 92.540.504 % 11,45  
TOASO 80,45 618.848.056 % 8,64  
FMIZP 115,70 15.484.569 % 4,01  
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Riyal 3,9370 3,9568 % -0,09  
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Altın Ons 1.936 1.937 0,68  
Altın Gr. 923 923 0,41  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,31 25,34 0,12  
Gümüş Gr. 12,08 12,09 0,07  
B. Petrol 119 119 3,51  
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