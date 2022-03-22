***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 09:47
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL den 54.000.000 TL ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi nin Şirketin Sermayesi ve Payların Türü başlıklı 6. maddesinin tadili tamamlanmış olup 22.03.2022 tarih ve 10542 sayısılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ninde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011898
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
0
En Düşük
0
18:0514,8254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
18:0516,2779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0608
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2522
18:05922,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,56
|Açılış
|: 922,39
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|ISDMR
|29,20
|92.540.504
|% 11,45
|
|TOASO
|80,45
|618.848.056
|% 8,64
|
|FMIZP
|115,70
|15.484.569
|% 4,01
|
|TEKTU
|1,54
|46.322.311
|% 0,00
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|137.186.777
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,71
|53.088.472
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,95
|12.174.020
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,54
|46.322.311
|% 0,00
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8154
|14,8251
|% -0,01
|
|Euro
|16,2624
|16,2831
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,3942
|19,4915
|% -0,38
|
|Frank
|15,7487
|15,8436
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9370
|3,9568
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|0,68
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,51
|