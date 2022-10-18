***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 18:25
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.10.2022 tarih ve 2022/014 sayılı toplantısında
Şirketimizin Almanya'da kurulu bulunan, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz ve halen tasfiye halinde olan bağlı ortaklığımız Elite Naturel Gmbh Ltd.'in,
i. Gerek Almanya'ya gerekse AB'ye olan satışları artırmak,
ii. AB'ye dahil ülkelerde yapılan fuar ve tanıtımlara daha yoğun ve etkili katılım sağlamak,
iii. Artan ve gelecekte artması beklenen operasyonları daha iyi yönetmek,
amacıyla tekrar faal hale getirilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.
Elite Naturel Gmbh Ltd. %100 bağlı ortaklığımız olduğundan, finansal tabloları şirketimiz ile konsolide edilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072756
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05986,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,25
|Açılış
|: 986,42
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|KAPLM
|93,50
|42.521.825
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5827
|18,5869
|% 0,04
|
|Euro
|18,2962
|18,3090
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,9614
|21,0665
|% -0,47
|
|Frank
|18,5755
|18,6874
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-0,49
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.672
|6.756
|27,00
|
|Yarım
|3.251
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,19
|89,19
|-2,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem