***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.10.2022 tarih ve 2022/014 sayılı toplantısındaŞirketimizin Almanya'da kurulu bulunan, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz ve halen tasfiye halinde olan bağlı ortaklığımız Elite Naturel Gmbh Ltd.'in,i. Gerek Almanya'ya gerekse AB'ye olan satışları artırmak,ii. AB'ye dahil ülkelerde yapılan fuar ve tanıtımlara daha yoğun ve etkili katılım sağlamak,iii. Artan ve gelecekte artması beklenen operasyonları daha iyi yönetmek,amacıyla tekrar faal hale getirilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.Elite Naturel Gmbh Ltd. %100 bağlı ortaklığımız olduğundan, finansal tabloları şirketimiz ile konsolide edilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072756BIST