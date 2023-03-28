***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.03.2023 tarihinde Yatırım Kuruluşları ve Portföy Yönetim Şirketleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Analist Toplantısında yapılan sunuma https://www.elitenaturel.com/yatirimci-iliskileri/ adresinden ulaşabilirsiniz.Yapılan sunumda, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet sonuçları hakkında bilgi verilmiş, ayrıca 2023 yılına ilişkin finansal beklentilerimiz analistler ile paylaşılmıştır. Şirketimiz 2023 yıl sonu net satış hasılatı 1 milyar TL ve brüt satış kârı 621 milyon TL öngörülürken, FAVÖK tutarı ise 350,7 milyon TL olarak tahmin edilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128493BIST