***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı sırasında halka arz gelirlerinin kullanım yerlerinden birisi de plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetleri için yeni arazi temini ve kendi organik meyve ve sebzelerimizin yetiştirilmesi olarak ifade edilmişti. Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yatırım süreci ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.Şirketimizin organik meyve ve sebze tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelme hedefi doğrultusunda, halka arz izahnamemizde belirtildiği üzere plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek teşvik - hibe gibi destekler ile uygun proje kredi imkânlarından yararlanılabilmesi amacıyla ayrı bir tüzel kişilik olarak Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası) sermayeli ve sermayesinin tamamı şirketimize ait olan şirket kuruluşu 04.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.Plantasyon yatırımı için arazi temin çalışmalarımız devam etmektedir. Maliyetin düşük olması ve arazinin satın alınması büyük tutarda finansman ihtiyacı doğuracağından, maliyeti düşürmek amacıyla, uzun dönem (25-40 yıl) kiralık araziler konusunda araştırmalar yapılmıştır. Yerleşim yerlerinden uzakta, daha önce yoğun tarımsal faaliyet yapılmış veya yapılmamış olan Orman Genel Müüdürlüğüne ait araziler organik tarım için daha uygun olduğundan araştırmalarımızın sonucundan, Adana ili Yumurtalık İlçesinde kullanım hakkı Devlet'ten 49 yıllığına kiralanmış ve halen 35 yıl kullanım süresi bulunan toplam 609.451,68 m2 arazinin üst hakkının devri için mevcut hak sahibi ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın geçerli olabilmesi ve üst hakkının devredilebilmesi için Orman genel Müdürlüğündenden izin alınması gerekmekte olup, izin için 23.01.2023 tarihinde Adana Orman müdürlüğünce başvurusu yapılmış olup sonucu halen beklenmektedir. Üst hakkının devir maliyeti yaklaşık 7,6 milyon TL olup, arsaya ilişkin Hazine'ye ödenecek kira bedeli onay sonrası netlik kazanacaktır.Diğer taraftan, Ankara'nın Ayaş İlçesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait toplam 870.000 m2 arazinin 29 yıllığına kiralanması amacıyla gerekli başvurular yapılmıştır. Kira bedeli onay sonrası belirlenecektir.Devir ve kiralama onaylarının alınmasından sonra ilgili araziler üzerinde gerekli altyapı ve saha düzeltme çalışmaları yapılacak ve tarımsal üretim faaliyetlerine başlanacaktır. Yumurtalık'ta bulunan arazi üzerinde ağırlıklı olarak organik nar yetiştirilmesi, Ayaş'ta bulunan arazi üzerinde ise elma, armut, yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve muhtelif tıbbi aromatik bitkiler üretilmesi planlanmaktadır.Konu hakkında yeni gelişme olduğunda tekrar açıklama yapılacaktır.Kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132293BIST