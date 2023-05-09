***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimizin 09.05.2023 tarih 2023/012 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilen ‘'Bağış ve Yardım Politikası'', "Ücret Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" ilişiklerde yer almaktadır.Ayrıca kurumsal internet sitemiz olan www.elitenaturel.com adresinde kamuya açıklanması yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149287BIST