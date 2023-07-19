***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023/06.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPlantasyon (bahçe tesisi) yatırımı için arazi temin çalışmalarımız kapsamında daha önce 06.04.2023 ve 06.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda süreç konusunda son bilgilendirmelerin yapıldığı Adana ili Yumurtalık İlçesinde kullanım hakkı Devlet'ten 49 yıllığına kiralanmış ve halen 35 yıl kullanım süresi bulunan toplam 609.451,68 m2 arazinin üst hakkının devri için Orman Genel Müdürlüğü'nden izin alınması için 23.01.2023 tarihinde Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz sonuçlanmış olup, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Ceyhan Orman İşletme Şefliği ile şirketimiz arasında imzalanan saha teslim tutanağı ile arazinin kullanımı Şirketimizce devir alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu arazi üzerinde plantasyon için gerekli çalışmalara hemen başlanacaktır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173286BIST