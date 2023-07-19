***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2023 08:50
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023/06.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Plantasyon (bahçe tesisi) yatırımı için arazi temin çalışmalarımız kapsamında daha önce 06.04.2023 ve 06.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda süreç konusunda son bilgilendirmelerin yapıldığı Adana ili Yumurtalık İlçesinde kullanım hakkı Devlet'ten 49 yıllığına kiralanmış ve halen 35 yıl kullanım süresi bulunan toplam 609.451,68 m2 arazinin üst hakkının devri için Orman Genel Müdürlüğü'nden izin alınması için 23.01.2023 tarihinde Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz sonuçlanmış olup, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Ceyhan Orman İşletme Şefliği ile şirketimiz arasında imzalanan saha teslim tutanağı ile arazinin kullanımı Şirketimizce devir alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu arazi üzerinde plantasyon için gerekli çalışmalara hemen başlanacaktır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173286
BIST
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10:556.388
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
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|: 6.365
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6.300
En Yüksek
6.401
10:5526,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 27,3000
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|Önceki Kapanış
|: 27,5000
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En Düşük
26,8436
10:5530,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 30,8000
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|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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En Düşük
30,1306
10:551.712,93
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|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 1.712,93
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|Önceki Kapanış
|: 1.712,82
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1.734,39
En Düşük
1.705,07
BIST En Aktif Hisseler10:54
|UFUK
|83,85
|7.950.363
|% 9,97
|
|EUYO
|18,23
|3.456.280
|% 9,95
|
|ANELE
|7,08
|31.191.401
|% 9,94
|
|EDIP
|17,25
|28.442.978
|% 9,94
|
|OYAYO
|25,46
|64.074.288
|% 9,93
|
|VKFYO
|29,24
|1.057.845
|% -9,98
|
|GRNYO
|8,35
|13.513.945
|% -7,94
|
|AVGYO
|7,21
|6.087.414
|% -7,21
|
|VKING
|37,18
|4.628.444
|% -5,92
|
|LUKSK
|52,15
|5.109.630
|% -5,44
|
|THYAO
|215,60
|1.909.176.439
|% 0,75
|
|ASELS
|70,25
|1.557.359.083
|% 1,08
|
|TCELL
|45,70
|1.014.503.159
|% 2,10
|
|AKBNK
|24,02
|941.091.814
|% 2,13
|
|ASTOR
|76,50
|743.390.317
|% -1,73
|
|EKGYO
|8,33
|572.016.512
|% 0,60
|
|AVOD
|4,43
|250.471.061
|% 9,65
|
|YKBNK
|12,91
|580.353.267
|% 0,08
|
|ZOREN
|3,50
|152.696.380
|% 1,74
|
|AKBNK
|24,02
|941.091.814
|% 2,13
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9275
|26,9330
|% 0,05
|
|Euro
|30,2479
|30,2706
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,7462
|34,9205
|% -0,67
|
|Frank
|31,2214
|31,4095
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.713
|0,27
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.192
|11.447
|-27,00
|
|Yarım
|5.578
|5.750
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.875
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,67
|21,70
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|-0,01
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Seans Raporu
10:54
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11:09RYGYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 727, 590 adet işlem
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11:08ATEKS
Yüzde 4.43 oranında artışla 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 146 adet işlem
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11:07BRKSN
Yüzde 4.62 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 440 adet işlem
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11:06AVOD
Yüzde 9.41 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 763, 529 adet işlem
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11:05XU100
Endeks 6, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 22, 931.00 milyon TL de