***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde uzun bir süredir ar-ge çalışmalarını sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmaları sonuçlanmış olup, nihai ürün haline getirilmiştir. Hem organik hem konvansiyonel bebek maması olarak gerçekleştirilecek üretim ile ilgili olarak seri üretime geçişe yönelik hazırlıklar da tamamlanmıştır. Pazarlama faaliyetleri sonrasında seri üretime geçilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda bebek mamasının seri üretime geçilmesi durumunda konuya ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacaktır. Bebek mamalarının üretim ve satışına başlanılması ile birlikte Şirketimiz cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlaması beklenilmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247881BIST