***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 09:26
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde uzun bir süredir ar-ge çalışmalarını sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmaları sonuçlanmış olup, nihai ürün haline getirilmiştir. Hem organik hem konvansiyonel bebek maması olarak gerçekleştirilecek üretim ile ilgili olarak seri üretime geçişe yönelik hazırlıklar da tamamlanmıştır. Pazarlama faaliyetleri sonrasında seri üretime geçilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda bebek mamasının seri üretime geçilmesi durumunda konuya ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacaktır. Bebek mamalarının üretim ve satışına başlanılması ile birlikte Şirketimiz cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlaması beklenilmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247881
BIST
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11:098.932
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 89,43
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:0930,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 30,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:0933,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0923
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:091.999,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.999,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|ELITE
|58,50
|71.441.910
|% 9,96
|
|AVHOL
|62,35
|79.407.534
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|PAPIL
|104,60
|177.789.776
|% 7,84
|
|ANSGR
|68,05
|420.244.061
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,00
|47.128.831
|% -6,67
|
|CVKMD
|447,75
|228.577.732
|% -5,54
|
|ICUGS
|15,68
|10.389.016
|% -5,26
|
|THYAO
|288,25
|4.906.747.153
|% 0,79
|
|REEDR
|41,06
|1.839.007.103
|% -1,49
|
|TUPRS
|156,60
|1.700.710.058
|% 1,49
|
|EREGL
|44,88
|1.128.195.020
|% -0,31
|
|BINHO
|684,50
|1.112.273.789
|% 5,96
|
|ADESE
|2,76
|195.875.746
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,40
|610.574.641
|% 0,97
|
|TSPOR
|1,67
|96.820.149
|% 1,21
|
|REEDR
|41,06
|1.839.007.103
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,94
|218.389.588
|% -0,80
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6005
|30,6064
|% 0,08
|
|Euro
|33,0652
|33,0837
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,5356
|38,7288
|% 0,07
|
|Frank
|34,9087
|35,1190
|% 0,14
|
|Riyal
|8,1359
|8,1767
|% -0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|881,83
|883,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|886,59
|890,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,66
|2.032,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:22SKYMD
Yüzde 4.60 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 771, 578 adet işlem
-
11:21SKYMD
Yüzde 4.92 oranında artışla 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 730, 180 adet işlem
-
11:20ULUFA
Yüzde 4.04 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 374, 984 adet işlem
-
11:19XU100
Endeks 8, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 32, 441.00 milyon TL de
-
11:19ICBCT
Yüzde 5.81 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 606, 249 adet işlem