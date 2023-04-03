***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 129.600.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 2.000.000 2.800.000,000 140,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 NâmaB Grubu, ELITE, TREELIT00019 52.000.000 72.800.000,000 140,00000 B Grubu B Grubu, ELITE, TREELIT00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 54.000.000 75.600.000,000 140,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 40.600.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 35.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.03.2023Ödeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na 23.01.2023-13.02.2023 tarihlerinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 21.03.2023 tarih 17/360 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 31.03.2023 tarih E-29833736-105.01.01.01-35489 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onay Önyazısı.pdfEK: 2 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onaylı 6. Madde Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131085BIST