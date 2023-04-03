***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2023 15:15
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 129.600.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 2.000.000 2.800.000,000 140,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 Nâma
B Grubu, ELITE, TREELIT00019 52.000.000 72.800.000,000 140,00000 B Grubu B Grubu, ELITE, TREELIT00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 54.000.000 75.600.000,000 140,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 40.600.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 35.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.03.2023
Ödeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.01.2023-13.02.2023 tarihlerinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 21.03.2023 tarih 17/360 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 31.03.2023 tarih E-29833736-105.01.01.01-35489 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onay Önyazısı.pdf
EK: 2 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onaylı 6. Madde Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131085
BIST