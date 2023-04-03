Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2023 15:15
***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***ELITE*** ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 129.600.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 2.000.000 2.800.000,000 140,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027 Nâma
B Grubu, ELITE, TREELIT00019 52.000.000 72.800.000,000 140,00000 B Grubu B Grubu, ELITE, TREELIT00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 54.000.000 75.600.000,000 140,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 40.600.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 35.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.03.2023
Ödeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.01.2023-13.02.2023 tarihlerinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 21.03.2023 tarih 17/360 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 31.03.2023 tarih E-29833736-105.01.01.01-35489 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onay Önyazısı.pdf
EK: 2 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onaylı 6. Madde Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131085


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.839
Değişim :  0,55% |  26,53
Açılış :  4.806  
Önceki Kapanış :  4.813  
En Yüksek
4.852 En Düşük
4.680
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 95,15 1.733.027.004 % 10,00  
RAYSG 23,10 30.254.043 % 10,00  
ATSYH 93,50 4.541.389 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.024.773 % 9,99  
BRKO 4,63 1.621.357 % 9,98  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Dolar 19,1971 19,2013 % 0,14  
Euro 20,9286 20,9383 % 0,71  
Sterlin 23,7446 23,8637 % 0,71  
Frank 20,9389 21,0650 % 0,35  
Riyal 5,1038 5,1294 % 0,20  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 19,65  
Altın Gr. 1.225 1.225 10,68  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.297 8.396 78,00  
Yarım 4.068 4.108 38,00  
Çeyrek 2.034 2.054 19,00  
Gümüş.Ons 24,16 24,18 0,08  
Gümüş Gr. 14,85 14,87 0,00  
B. Petrol 84,88 84,88 4,99  
Seans Raporu 17:43
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru